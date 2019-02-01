Влітку біля аеропорту «Київ» з’явиться пам’ятник Ігорю Сікорському



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Український авіаконструктор Ігор Сікорський

Віталій Кличко запросив Сергія Сікорського на відкриття пам'ятника його знаменитому батьку

Мер Києва Віталій Кличко привітав Сергія Сікорського - сина всесвітньо відомого авіаконструктора, українця Ігоря Сікорського, - з днем народження і запросив влітку відвідати Київ та церемонію відкриття пам'ятника його знаменитому батьку. Про це повідомляє прес-служба столичного голови.

Кличко повідомив, що пам'ятник Ігорю Сікорському встановлять цього року біля аеропорту, який перейменували на його честь (колишній аеропорт «Жуляни», тепер - аеропорт «Київ» ім. Ігоря Сікорського).

Також мер Києва зазначив, що влада столиці звернулася до Міністерства оборони щодо передачі на баланс міста садиби Сікорських на Ярославовому валу. «Як тільки це питання буде вирішене, ми відреставруємо будинок, в якому жив ваш батько, і в дворі якого була запущена перша в світі авіамодель вертикального злету, - повідомив Кличко Сергію Сікорському. - Ми шануємо пам'ять вашого батька, великого українця, який здійснив прорив в світовому авіабудуванні».

1 лютого Сергію Сікорському— найстаршому з чотирьох синів всесвітньо відомого авіаконструктора Ігоря Сікорського, виповнилося 94 роки. Він народився в Нью-Йорку, довгий час займався налагодженням виробництва гелікоптерів, був одним з керівників заснованої батьком американської корпорації Sikorsky Aircraft, що виготовляє гелікоптери. Сьогодні він на пенсії, але залишається консультантом корпорації. Також досі продовжує літати пілотом на спортивних літаках.

Сергій Сікорський відвідував Україну у 2007 році на запрошення тодішнього президента Віктора Ющенка, а організував поїздку Віталій Кличко, який особисто знайомий з Сергієм Сікорським.