З аеропорту «Київ» евакуювали близько 800 людей: шукали бомбу



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До поліції надійшло повідомлення про мінування аеропорту

Сьогодні, 23 квітня, до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ» на вулиці Медовій.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група, спеціалісти вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.

Вирішується питання щодо внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, 20 квітня до поліції надійшла інформація про замінування Центрального залізничного вокзалу у Києві.

Згодом поліція затримала молодика, який «замінував» вокзал.