Аеропорт «Київ» відновив роботу після «замінування»



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Вибухонебезпечних предметів в аеропорту не виявлено

Правоохоронці перевірили будівлю аеропорту «Київ» і прилеглу територію на наявність вибухонебезпечних предметів. Аеропорт відновив роботу о 12:40. Про це повідомила прес-служба летовища.

Як повідомлялося, сьогодні близько 11-ї години до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ», розташованого на вулиці Медовій.

За вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.

Було проведено евакуацію пасажирів.

Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.