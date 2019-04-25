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    Аеропорт «Київ» «заміновано» вдруге за тиждень

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    <p>Правоохоронці перевіряють будівлю аеропорту і прилеглу до нього територію</p> - Аеропорт «Київ» «заміновано» вдруге за тиждень

    Правоохоронці перевіряють будівлю аеропорту і прилеглу до нього територію

    На місці працюють спеціалісти профільних служб та слідчо-оперативна група поліції

    Сьогодні, 25 квітня, близько 11-ї години до чергової частини Солом’янського управління поліції надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ», розташованого на вулиці Медовій.

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    Як повідомляє прес-служба поліції Києва, за вказаною адресою негайно виїхала слідчо-оперативна група територіального управління поліції, фахівці вибухотехнічної служби, кінологи та екіпажі патрульних.

    На даний час правоохоронці проводять евакуацію осіб та перевіряють будівлю і прилеглу до нього територію.

    Подія належним чином зареєстрована у Журналі єдиного обліку заяв та повідомлень Солом’янського управління поліції.

    Нагадаємо, у вівторок, 23 квітня, надійшло анонімне повідомлення про замінування аеропорту «Київ». Правоохоронці провели евакуацію осіб та ретельну перевірку будівлі і прилеглої до неї території. Жодних вибухонебезпечних речовин чи предметів не виявлено. Під час огляду поліцейські евакуювали близько 800 осіб.

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