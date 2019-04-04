У Києві запрацював Реєстр домашніх тварин



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У майбутньому можливості Реєстру розширяться

У Києві у міській лікарні ветеринарної медицини відбулася презентація роботи єдиного Реєстру домашніх тварин, реалізованого в рамках ініціативи Kyiv Smart City. Це єдиний столичний сервіс для реєстрації котів та собак. Завдяки реєстру та функції розпізнавання QR-коду на жетоні, який зберігає всю важливу інформацію про них, домашні улюбленці киян завжди будуть у безпеці.

Директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій КМДА Юрій Назаров показав, як діє сервіс на прикладі власних домашніх улюбленців. Спочатку дві кішки – Муха та Інді – були зареєстровані на сайті. Після цього відбулася обов’язкова верифікація тварин у муніципальній ветлікарні.

Тепер власник котів має можливість скористатися такими функціями:

Зчитування QR-коду на жетоні. Якщо тварину з жетоном побачить людина, вона зможе одразу зв’язатися з її власником. Для цього необхідно зчитати за допомогою смартфону код, який автоматично здійснює перехід на сайт, де показане ім’я, телефон та e-mail власника тварини.

Функція знайденої тварини або жетону. Якщо людина знаходить тварину без жетону або з пошкодженим жетоном, вона може скористатися функцією «Знайшов тварину» на сайті Реєстру. Треба лише натиснути кнопку «Знайшов тварину», заповнити основну інформацію щодо самої тварини або жетону та відправити її реєстратору.

Функція загубленої тварини. Якщо власник загубив свого улюбленця, у своєму особистому кабінеті він має натиснути кнопку «Розшук». Таким чином, інформація потрапить до реєстратора, який розпочне пошук через базу тварин та розмістить повідомлення на комунікаційних платформах.

«Реєстр допомагає тому, хто знайде кота чи собаку з жетоном, швидко ідентифікувати тварину та напряму зв’язатися з її власником. Я на власному досвіді переконався, що піклуватися про домашніх тварин зовсім не складно. Витративши всього пів години на просту реєстрацію, ми дбаємо про безпеку наших улюбленців», – розповів Назаров про переваги сервісу.

Також директор Департаменту розповів, що у майбутньому можливості Реєстру розширяться. Розробники працюють над функцією пошуку власників для безпритульних тварин. Під опікою муніципальної ветклініки знаходиться чимало таких тварин, а реєстрація збільшить шанси на пошук власників для них. Закордонний досвід свідчить про значне зменшення тварин-безхатченків саме після запуску аналогічних сервісів.

На даний момент у системі налічується більше 700 тварин і їх кількість постійно зростає. Базу кожного дня поповнюють старими реєстраціями, що були проведені на паперах з 2017 року.