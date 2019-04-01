В українських лісах розпочався «сезон тиші» для диких тварин



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У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою забороняються будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою

З 1 квітня у лісах стартує «сезон тиші» з метою збереження популяції диких тварин. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація.

«У період із 1 квітня до 15 червня у лісах та на об’єктах благоустрою забороняються будь-які заходи, що є джерелом підвищеного шуму та неспокою», - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що до заборонених заходів належать санітарна вирубка лісу, стрілянина, вибухові роботи, феєрверки, проведення ралі та інших змагань на транспортних засобах, використання моторних маломірних суден.

«Сезон тиші» – це природоохоронний захід, упроваджений до виконання в Україні на законодавчому рівні (стаття 39 Закону України «Про тваринний світ»). Метою такого заходу є охорона ареалу існування, шляхів міграції диких тварин на час їх розмноження. Такий проект сприяє відтворенню популяції лісових звірів та птахів, забезпечуючи зростання та різноманіття, спокійний розвиток фауни в наших лісах», – зазначив начальник Управління екології та природних ресурсів КМДА Андрій Мальований.

Як повідомляється, осіб, які порушили вимоги, притягнуть до відповідальності згідно зі статтею 87 КУпАП та накладуть на них адміністративне стягнення у вигляді штрафу від 510 грн до 850 грн, а на посадових осіб – від 850 грн до 1 тис. 190 грн.

Вперше в Україні провели «сезон тиші» 1 квітня 2016 року. Згідно із законом «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо охорони тваринного світу», який був затверджений 5 травня 2015 року, природоохоронна кампанія діє щороку.