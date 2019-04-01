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    22 кг пластику знайшли в животі вагітної самки кита, викинутої на берег Італії

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    22 кг пластику знайшли в животі вагітної самки кита, викинутої на берег Італії
    Фото: cnn.com

    У животі померлої тварини знайшли сміттєві пакети, рибальські сіті, трубки, упаковки від пральних засобів тощо

    Тіло кита, довжина якого сягала вісім метрів, винесло на пляж фешенебельного курорту Порто-Черве на півночі Сардинії. Президент SeaMe (організації по захисту морського життя, – «Главком») Лука Бітау, повідомив CNN, що в тілі кита, окрім мертвого плоду, виявили 22 кг пластикових відходів.

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    За його словами, в животі померлої тварини знайшли «сміттєві пакети…рибальські сіті, трубки, упаковки від пральних засобів з назвою бренда та штрихкодом… та інші об’єкти, які вже не можна ідентифікувати».

    Тіло кита, довжина якого сягала вісім метрів, винесло на пляж фешенебельного курорту Порто-Черве на півночі Сардинії.

    Фото: cnn.com
    Фото: cnn.com

    Бітау стверджує, що причина смерті буде відома після здійснення розтину та досліджень, проведених ветеринарами в Падуї на півночі Італії.

    Міністр охорони навколишнього середовища Італії Сержіу Кошта, написав у Facebook: «Чи досі є люди, що вважають ці проблеми не важливими? Для мене вони в приорітеті».

    Міністр наголосив, що нині ми розплачуємося за комфорт від використання одноразових речей. Також він нагадав про нещодавно прийнятий законопроект щодо заборони деяких видів пластикових виробів в ЄС. І пообіцяв, що «Італія стане однією з перших з країн, які його запровадять».

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