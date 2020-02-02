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    У Києві запрацював готель для котів

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    У Києві запрацював готель для котів

    Спостерігати за улюбленцем онлайн можна цілодобово

    У Києві відкрили готель для тварин – «Кототель Світ Мяу», у якому за добу в умовах догляду і комфорту – масаж, ароматерапію і антистресові процедури – просять 500 гривень.

    Про це повідомляє «Сьогодні».

    У готелі для тварин влаштували зручні бокси. Усередині все для ідеального котячого відпочинку, а от зовні розваги і активності.

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    У готелі – онлайн режим

    Спостерігати за улюбленцем онлайн можна цілодобово.

    У кожного клієнта в телефоні ставиться найпростіша програма. Можна в будь-який час доби подивитися через камеру, яка є в кожному номері, що робить його кіт. Як він їсть, як він спить, як він грає.

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    У кототеле для тварин влаштували зручні бокси. Усередині все для ідеального котячого відпочинку, а от зовні розваги і активності.

    Релакс для котів

    Спеціальні співробітники роблять коту масаж, вони стежать за тим, щоб він не стресував і активно рухався. Є спеціальні ігри, є кварцування, очищення повітря, є спеціальні куби, які побудували для того, щоб тварини почували себе комфортно і отримували емоційне навантаження.

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    Фоном грає заспокійлива музика, написана спеціально для чотириногих.

    А ще фахівці використовують феромони, які імітують запах материнського молока і дуже добре заспокоюють. Знімають стрес в тварини. Але і це ще не все. Затишну атмосферу в котел створює і ароматерапія. Запах лаванди і котячої м’яти на пухнастих гостей діє заспокійливо.

    Нагадаємо, у Миколаєві міськрада визнала котів частиною екосистеми міста і дозволила відкривати для них слухові вікна у підвалах будинків. Відповідне рішення було прийнято під час сесії міськради. Пропозицію підтримали всі депутати, які були присутні на сесії і міський голова Олександр Сенкевич.

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