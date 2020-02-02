У «Нафтогазі» потролили «слугу народу» Брагара: продавати собак не треба



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Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги

На оплату платіжок передбачено 50 млрд грн бюджетних коштів, наголосили у компанії

Компанія «Нафтогаз» потролила нардепа від «Слуги народу» Євгенія Брагара, який запропонував пенсіонерці продати собаку «елітної породи», аби оплатити комунальні послуги.

Газовики відзначили, що на державну субсидію мають право родини, які витрачають на комунальні послуги більше, ніж 15-20% свого сімейного доходу.

«В держбюджеті цього року передбачено близько 50 млрд грн живих грошей на часткову оплату платіжок для родин, яким складно оплачувати повну ціну. Понад 130 млн грн щодня, уявіть собі цю суму», - йдеться у повідомленні.

У Нафтогазі додали, що зручний сайт щодо оформлення субсидій наразі чомусь не відповідає, тому для інформації користувачам можна заходити на сайт Мінсоцполітики.

«Продавати собак, котів, хом‘яків, черепах та інших друзів не треба. Треба звертатися по грошову допомогу, на яку ви маєте право за законом», - підсумували у «Нафтогазі».

Нагадаємо, в ефір політичного ток-шоу на телеканалі подзвонила жінка, яка запитала, як їй прожити на пенсію у 2000 гривень і такими високими цінами на комунальні послуги.

Євгеній Брагар запропонував літній жінці продати собаку «елітної породи» та розрахуватися за комунальні послуги. Він додав, що особисто стикався із ситуацією, коли люди з кількома квартирами хотіли оформити субсидію.

Пенсіонерка, якій депутат з партії «Слуга народу» Євген Брагар запропонував продати собаку, щоб сплатити за газ, заявила про своє розчаруванням політикою чинного президента Володимира Зеленського.

Як писав «Главком», днями Євген Брагар заявив, що звернеться в Нацполіцію через дії волонтерок Ярини Чорногуз та Анастасії Конфедерат, які повертаючись з похорону бійця ООС вимагали від водія автобуса «Луцьк – Київ» вимкнути російський серіал.

Нагадаємо, інцидент трапився у ніч на 27 січня, коли волонтерки поверталися з Луцька до Києва з похорону загиблого на Донбасі бійця 10-ї гірсько-штурмової бригади Миколи Сорочука, який, до слова, був хлопцем однієї з волонтерок.

Через незгоду водія і пасажирів вимкнути російський серіал дівчата були змушені посеред траси вийти з автобуса.

Згодом Брагар офіційно подав заяву до поліції на волонтерку Анастасію Конфедерат.

Перед цим нардеп направив депутатський запит до фірми перевізника Winew, у якому закликав «припинити будь-які утиски» водія рейсу, на якому стався конфлікт, і не звільняти його.