  1. Головна
  2. Новини
рус

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Помічник Зеленського заявив, що місцеві вибори на непідконтрольному Донбасі відбудуться у жовтні

    • Розсилка
    Помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак - Помічник Зеленського заявив, що місцеві вибори на непідконтрольному Донбасі відбудуться у жовтні
    Помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак

    Єрмак сподівається на те, що найближчим часом відбудуться два обміни

    Помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак заявив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу відбудуться у жовтні цього року

    Про це він розповів в інтерв'ю для каналу KRYM.

    Помічник президента заявивв, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу відбудуться у жовтні цього року.

    «Коли люди бачать, ми дійсно хочемо захистити і повернути наші території, у нас немає інших інтересів. Дуже важко людям, навіть тим, які не поділяють наше ставлення. Але це дуже потужна емоційна зброя, яка дає нам можливість рухатися вперед. І результат цього – два обміни, які відбулися. Це і розведення в 4 точках, і я думаю, що ми цей темп не будемо зменшувати», – пояснив він.

    За його словами, через три місяці має відбутися зустріч у Берліні. Крім цього, помічник Володимира Зеленського висловив сподівання на те, через що найближчим часом відбудуться два обміни.

    «Після розмови 31 грудня між Зеленським і Путіним домовилися, і сьогодні ми працюємо над двома обмінами, і сподіваюся вони відбудуться найближчим часом. Ми рухаємося… Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей», – розповів Єрмак.

    Нагадаємо, у Путіна розказали, хто займеться українським напрямком.

    Читайте також:
    Грабувати Донбас будуть інші: відставка Суркова запустила для України план «Б»
    Відставка Суркова нічого не змінить у війні Росії проти України
    вибори відставка Україна
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ