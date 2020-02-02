Помічник Зеленського заявив, що місцеві вибори на непідконтрольному Донбасі відбудуться у жовтні



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Помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак

Єрмак сподівається на те, що найближчим часом відбудуться два обміни

Помічник президента Володимира Зеленського з міжнародних питань Андрій Єрмак заявив, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу відбудуться у жовтні цього року

Про це він розповів в інтерв'ю для каналу KRYM.

Помічник президента заявивв, що місцеві вибори на непідконтрольних територіях Донбасу відбудуться у жовтні цього року.

«Коли люди бачать, ми дійсно хочемо захистити і повернути наші території, у нас немає інших інтересів. Дуже важко людям, навіть тим, які не поділяють наше ставлення. Але це дуже потужна емоційна зброя, яка дає нам можливість рухатися вперед. І результат цього – два обміни, які відбулися. Це і розведення в 4 точках, і я думаю, що ми цей темп не будемо зменшувати», – пояснив він.

За його словами, через три місяці має відбутися зустріч у Берліні. Крім цього, помічник Володимира Зеленського висловив сподівання на те, через що найближчим часом відбудуться два обміни.

«Після розмови 31 грудня між Зеленським і Путіним домовилися, і сьогодні ми працюємо над двома обмінами, і сподіваюся вони відбудуться найближчим часом. Ми рухаємося… Через 3 місяці буде зустріч. У Берліні, я сподіваюся, що так. Я сподіваюся, ми зробимо так, щоб Україна прийшла на цю зустріч з новим пакетом домовленостей», – розповів Єрмак.

Нагадаємо, у Путіна розказали, хто займеться українським напрямком.

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