Юні одесити з особливими потребами можуть пройти реабілітацію в спеціалізованих центрах



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Департамент праці та соціальної політики Одеської міської ради інформує про можливість забезпечення дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП реабілітаційними заходами

У Центрі надання адміністративних послуг (вул. Косовська, 2Д) департаментом праці та соціальної політики проведено робочу зустріч з представниками громадської організації «Особливі діти», батьками, які виховують дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, представниками дитячих некомерційних міських поліклінік та міських управлінь соціального захисту населення.

Під час зустрічі розглянуто питання щодо проведення реабілітаційних заходів для дітей з інвалідністю внаслідок ДЦП відповідно до Порядку використання у 2019 році коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення реабілітації дітей з інвалідністю внаслідок дитячого церебрального паралічу, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 27.03.2019 року № 309.

Захід проведено з метою інформування батьків щодо можливості відвідування спеціалізованих реабілітаційних центрів України.

За результатом зустрічі департаментом буде проведено відповідну роботу для всебічної підтримки таких сімей.

Для забезпечення реабілітаційними заходами батькам дитини чи її законним представникам необхідно звертатись до районних управлінь соціального захисту населення департаменту праці та соціальної політики Одеської міської ради: