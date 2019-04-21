Рекордна кількість зірок та несподіванки. Фоторепортаж з відкриття вінницького фонтану



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За день до виборів президент з першою леді відвідали Вінницю

Про несподіванки на святковому відкритті фонтану «Рошен» у Вінниці ведучі концерту попередили одразу. Багато хто зрозумів, що йдеться не тільки про зірок української естради. Про можливий, хоча й не анонсований приїзд Президента здогадувались хоча б за посиленими заходами безпеки. Та за тим, що полюбляє Петро Порошенко останнім часом дивувати публіку доволі епатажними й непередбачуваними кроками…

На грандіозний концерт у VIP-сектор запросили цього разу менше місцевих та столичних політиків й бізнесменів, а більше – українських воїнів, волонтерів та тих, хто втратив рідних на війні.

Мабуть, рекордною за всі роки роботи фонтану була кількість гуртів та виконавців, які виступили на шоу під девізом «Ми - Україна». І всіх їх можна назвати хедлайнерами: Марія Бурмака, Тарас Петриненко та Тетяна Горобець, ФОМА & МАНДРИ, Тарас Чубай та «Плач Єремії», Віктор Бронюк та гурт ТІК, KOZAK SYSTEM.

Вже традиційно свято відкривала перша леді Марина Порошенко, народний депутат Олексій Порошенко та міський голова Вінниці Сергій Моргунов.

Сам Президент з’явився на набережній після запального виступу KOZAK SYSTEM перед самим запуском фонтану – після 21.30. Як і зазвичай, йшов Петро Порошенко вздовж набережної, вітаючись та фотографуючись із людьми. Виходив він, теж уже традиційно, під Марш українських націоналістів, що став нині Маршем українського війська – «Зродились ми великої години».

Знаючи, що опоненти не оминуть нагоди покритикувати його за публічний виступ у «день тиші», Петро Порошенко зауважив:

«Я нікого не агітую, бо ви все і так знаєте. 21 числа обов'язково, завтра зранку, відклавши усі справи, прийдіть та проголосуйте!»

Потім, щоправда, поправився:

«Єдиний виняток може бути для тих, хто спочатку йде на службу Божу: підіть, помоліться, освятіть вербу. І з Божим благословінням — іти та будувати державу, бо завтра все залежить від вас!».

Після того, як Петро Порошенко подякував дружині Марині за підтримку у день дебатів та впродовж усіх 35-ти років шлюбу, разом із Тарасом Чубаєм та всіма присутніми на набережній, Президент виконав Гімн України.

Сама ж програма нового сезону фонтану – «Хвилі рідної душі», хоча й надзвичайно патріотична та надихаюча, цього разу не здивувала, бо бачили глядачі її вже кілька сезонів поспіль – із самого початку війни за українську незалежність і територіальну цілісність.

Джерело: naparise.com