Потоп у столичному метро (відео)

Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» зупинено

У столиці затопило тунель метро між «Либідською» та «Деміївською». Відповідне відео з’явилося в соцмережах.

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Рух поїздів метро на ділянці між станціями «Теремки» – «Деміївська» зупинено вже зараз, хоча планувалось цю ділянку метро закрити з 9 грудня для ремонту перегінного тунелю. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту.

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Дублюючі маршрути наземного транспорту запрацюють орієнтовно протягом двох годин.

Станції метро «Деміївська», «Голосіївська», «Васильківська», «Виставковий центр», «Іподром», «Теремки» продовжать цілодобову роботу в режимі укриття. Для перевезення пасажирів передбачені дублюючі маршрути наземного транспорту від «Теремків» до «Либідської».

У Київському метрополітені наголосили, що питання безпеки пасажирських перевезень є пріоритетом. Зупинка руху поїздів на цій ділянці лінії метро – вимушений крок для уникнення позаштатної ситуації під час інтенсивного руху поїздів.

Нагадаємо, нещодавно київська влада оприлюднила новий план будівництва метро на Троєщину.