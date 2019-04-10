У Києві затримали банду іноземців-рекетирів (фото, відео)



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Затримання зловмисників Фото: Нацполіція

Злочинці вимагали від підприємця гроші за можливість продавати овочі та фрукти на овочевій базі

До чергової частини Дніпровського управління поліції надійшло повідомлення про те, що на території овочевої бази на вулиці Каховській близько двадцяти чоловіків вимагають гроші у підприємця. При цьому один із нападників вистрелив у ногу 48-річному чоловіку, а потім втекли автомобілями на іноземній реєстрації.

У столиці відразу ввели оперативний план «Перехоплення», тож на пошуки зловмисників орієнтували всі наряди поліції. На місці події слідчо-оперативна група вилучила стріляну гільзу. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

«Приблизно через годину працівниками карного розшуку столичного главку спільно з патрульними та бійцями КОРДу виявили один із автомобілів, на якому рухалися зловмисники, у Дарницькому районі столиці. У результаті затримали чотирьох громадян іншої держави», – повідомив начальник столичного управління поліції Андрій Крищенко.

Згодом під час комплексу оперативно-розшукових заходів оперативники Дніпровського та Головного управлінь поліції за допомогою спецпризначенців затримали двох організаторів злочинної схеми. Вони вимагали від підприємця гроші за можливість продавати овочі та фрукти на овочевій базі, що розташована на вулиці Каховській.

«Затриманими виявилися іноземці, 1981 та 1985 років народження. Нині перевіряється їх причетність до скоєння аналогічних злочинів та законність перебування на території України», – додав Крищенко.

Усіх осіб затримали у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 3 ст. 189 (Вимагання) Кримінального кодексу України. Санкція статті передбачає до десяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

«Поліцейські також перевіряють оперативну інформацію щодо причетності затриманих до етнічних злочинних організацій, які контролюються так званими «злодіями в законі», - зауважив начальник поліції Києва.

Наразі правоохоронці проводять комплекс заходів для встановлення та затримання інших учасників злочинної групи, які можуть бути причетні до аналогічних злочинів на території столиці.

Раніше повідомлялося, що 8 квітня на Харківському шосе в Києві спецназ поліції КОРД провів спецоперацію, в результаті якої були арештовані четверо чоловіків кавказької зовнішності.