Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)



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Під час обшуків виявлено кліше печаток і штампів міграційної служби України, банків, страхових компаній, нотаріусів Фото: Нацполіція

Зловмисники протягом тривалого часу нелегально займалися переправленням іноземців та українців за кордон

У ході проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно з працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва викрили групу з осіб, які налагодили канал переправки іноземців та громадян України за кордон. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

Як розповів заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Кривун, зловмисники створили ряд приватних підприємств. У цих фірмах вони за допомогою підроблених документів, кліше печаток і штампів міграційної служби України займалися працевлаштуванням іноземців та громадян України за кордоном.

«У подальшому зловмисники супроводжували клієнтів у візових центрах, посольствах і консульствах. До групи входили чоловіки та жінки віком від 26-ти до 50-ти років, які проживають у Києві та області», - додав правоохоронець.

У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування офісів підприємств та адресами мешкання фігурантів, де вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені документи, кліше печаток і штампів міграційної служби України, банків, страхових компаній, нотаріусів та фальшиві дипломи вищих навчальних закладів України, комп’ютерну техніку, телефони та паспорти громадян України та іноземців.

Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.