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    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)

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    Під час обшуків виявлено&nbsp;кліше печаток і штампів міграційної служби України, банків, страхових компаній, нотаріусів&nbsp; - Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)
    Під час обшуків виявлено кліше печаток і штампів міграційної служби України, банків, страхових компаній, нотаріусів 
    Фото: Нацполіція

    Зловмисники протягом тривалого часу нелегально займалися переправленням іноземців та українців за кордон

    У ході проведення профілактичних заходів під умовною назвою «Мігрант» слідчі Головного управління Національної поліції у місті Києві спільно з працівниками управління боротьби зі злочинами, пов’язаними з торгівлею людьми, під процесуальним керівництвом прокуратури міста Києва викрили групу з осіб, які налагодили канал переправки іноземців та громадян України за кордон. Про це повідомляє прес-служба поліції Києва.

    Як розповів заступник начальника відділу розслідування злочинів у сфері господарської та службової діяльності слідчого управління Головного управління Національної поліції у Києві Сергій Кривун, зловмисники створили ряд приватних підприємств. У цих фірмах вони за допомогою підроблених документів, кліше печаток і штампів міграційної служби України займалися працевлаштуванням іноземців та громадян України за кордоном.

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    «У подальшому зловмисники супроводжували клієнтів у візових центрах, посольствах і консульствах. До групи входили чоловіки та жінки віком від 26-ти до 50-ти років, які проживають у Києві та області», - додав правоохоронець.

    У рамках кримінального провадження правоохоронці провели санкціоновані обшуки за місцями розташування офісів підприємств та адресами мешкання фігурантів, де вилучили речові докази їх злочинної діяльності: підроблені документи, кліше печаток і штампів міграційної служби України, банків, страхових компаній, нотаріусів та фальшиві дипломи вищих навчальних закладів України, комп’ютерну техніку, телефони та паспорти громадян України та іноземців.

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    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)
    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)
    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)
    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)
    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)
    Поліція викрила канал незаконної переправки людей за кордон (фото, відео)

    Слідчі розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 332 (Незаконне переправлення осіб через державний кордон України) Кримінального кодексу України. Фігурантам загрожує до семи років позбавлення волі з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років.

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