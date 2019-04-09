На Печерську батько і син організували наркопритон



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Кожному покупцю канабісу дозволялось на місці перевірити якість товару Фото: Прокуратура Києва

45-річного батька та його 26-річного сина затримали

Працівниками Печерського управління поліції викрито родину місцевих жителів – 45-річного батька та його 26-річного сина, - які налагодили на території Печерського району Києва канал збуту наркотичних засобів, а також організували і утримували приміщення для вживання наркотичних засобів. Про це повідомляє прес-служба столичної прокуратури.

Як встановлено у ході досудового розслідування, зловмисники домовлялися з мешканцями Київщини про постачання канабісу та у подальшому розфасовували його в своїй квартирі та збували клієнтам.

При цьому кожному покупцю дозволялось на місці перевірити якість товару.

Наркодилерів затримали після проведення чергового етапу оперативної закупки. Під час обшуку за місцем їх проживання вилучили розфасовані наркотичні речовини, пристрої для їх вживання, ваги та грошові кошти, отримані від збуту.

На даний час вказаним особам повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 307 КК України та вирішується питання про обрання запобіжного заходу.

Досудове розслідування у кримінальному провадженні триває, нагальним є встановлення постачальника наркотичних засобів.