У столичному аеропорту затримали шахрая з Німеччини, якого розшукував Інтерпол

пропускний пункт «Київ». «Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини

У аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

«Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини. Чоловік 1997 року народження перебував у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст.263 КК Німеччини – шахрайство», - йдеться у повідомленні.

Затриманого передали взаємодіючим підрозділам.