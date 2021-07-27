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    У столичному аеропорту затримали шахрая з Німеччини, якого розшукував Інтерпол

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    У столичному аеропорту затримали шахрая з Німеччини, якого розшукував Інтерпол

    пропускний пункт «Київ». «Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини

    У аеропорту «Київ» прикордонники Окремого контрольно-пропускного пункту пропуску «Київ» затримали громадянина Німеччини, щодо якого спрацювала база даних Інтерполу. Про це повідомляє Окремий контрольно-пропускний пункт «Київ».

    «Іноземця, який прямував авіарейсом «Київ-Тбілісі», розшукували правоохоронні органи Німеччини. Чоловік 1997 року народження перебував у міжнародному розшуку з метою арешту та подальшої екстрадиції до Німеччини для притягнення до кримінальної відповідальності за вчинення злочину, передбаченого ст.263 КК Німеччини – шахрайство», - йдеться у повідомленні.

    Затриманого передали взаємодіючим підрозділам.

    Теги: Київ шахрайство Інтерпол
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    У столичному аеропорту затримали шахрая з Німеччини, якого розшукував Інтерпол