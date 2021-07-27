  1. Головна
  2. Київ
  3. Новини
рус
    Новини

    Громаді Києва повернуто квартиру вартістю понад 1 млн грн, якою заволодів аферист

    •  glavcom.ua
    • Розсилка
    Шахрай зареєстрував за собою право власності на квартиру самотньої літньої киянки після її смерті - Громаді Києва повернуто квартиру вартістю понад 1 млн грн, якою заволодів аферист
    Шахрай зареєстрував за собою право власності на квартиру самотньої літньої киянки після її смерті
    Фото з відкритих джерел

    За фактом шахрайського заволодіння майном триває досудове розслідування з метою притягнення винної особи до відповідальності

    Солом’янська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої квартири на вул. Волгоградській вартістю понад 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

    Встановлено, що аферист, використовуючи рішення суду, яке скасоване в апеляційному порядку, отримав свідоцтво про право на спадщину та зареєстрував за собою право власності на квартиру самотньої літньої киянки після її смерті.

    Однак, законом передбачено, що у разі відсутності спадкоємців суд своїм рішенням визнає спадщину відумерлою та передає у власність територіальної громади.

    Враховуючи викладене, окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтво на право на спадщину, а спадщину відумерлою та передачу вказаного майна територіальній громаді Києва, який судом задоволено.

    На даний час завдяки зусиллям окружної прокуратури рішення суду реально виконано - право власності на майно зареєстровано за територіальною громадою.

    Крім того, за фактом шахрайського заволодіння майном триває досудове розслідування з метою притягнення винної особи до відповідальності.

    Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київської області за фактом шахрайського заволодіння квартирою померлої на підставі підроблених документів.

    Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

    Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

    Крім того, шахраї заволоділи квартирою на вул. Дарвіна у Печерському районі, що належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.

    Теги: прокуратура Київ суд шахрайство квартира
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    Читайте також:

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ

    Про використання cookies: Продовжуючи переглядати glavcom.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом і погоджуєтеся на використання файлів cookies Згоден   Про файли cookies

    Громаді Києва повернуто квартиру вартістю понад 1 млн грн, якою заволодів аферист