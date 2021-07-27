Громаді Києва повернуто квартиру вартістю понад 1 млн грн, якою заволодів аферист

Шахрай зареєстрував за собою право власності на квартиру самотньої літньої киянки після її смерті

За фактом шахрайського заволодіння майном триває досудове розслідування з метою притягнення винної особи до відповідальності

Солом’янська окружна прокуратура міста Києва забезпечила реальне виконання рішення суду про повернення територіальній громаді столиці незаконно відчуженої квартири на вул. Волгоградській вартістю понад 1 млн грн. Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що аферист, використовуючи рішення суду, яке скасоване в апеляційному порядку, отримав свідоцтво про право на спадщину та зареєстрував за собою право власності на квартиру самотньої літньої киянки після її смерті.

Однак, законом передбачено, що у разі відсутності спадкоємців суд своїм рішенням визнає спадщину відумерлою та передає у власність територіальної громади.

Враховуючи викладене, окружна прокуратура звернулась до суду з позовом про визнання недійсним свідоцтво на право на спадщину, а спадщину відумерлою та передачу вказаного майна територіальній громаді Києва, який судом задоволено.

На даний час завдяки зусиллям окружної прокуратури рішення суду реально виконано - право власності на майно зареєстровано за територіальною громадою.

Крім того, за фактом шахрайського заволодіння майном триває досудове розслідування з метою притягнення винної особи до відповідальності.

Як повідомлялося, нещодавно правоохоронці повідомили про підозру мешканцю Київської області за фактом шахрайського заволодіння квартирою померлої на підставі підроблених документів.

Печерська окружна прокуратура у судовому порядку вимагає повернути столичній громаді дві квартири у центрі Києва, які були незаконно відчужені на підставі підроблених документів.

Також Шевченківська окружна прокуратура в судовому порядку вимагає повернути територіальній громаді столиці нежитлові приміщення площею 129 кв. м вартістю понад 4 млн грн, розташовані у центрі столиці, які шахраї привласнили на підставі підроблених документів.

Крім того, шахраї заволоділи квартирою на вул. Дарвіна у Печерському районі, що належала державі та перебувала у віданні Міністерства аграрної політики та продовольства України.