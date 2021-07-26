Справа піраміди B2B Jewelry: силовики провели 26 обшуків і закрили магазини

СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry

На майно чотирьох підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, накладено арешт

Українські правоохоронці викрили організаторів фінансової піраміди B2B Jewelry на нових фактах шахрайства. Про це повідомили в СБУ.

Зазначається, що представників B2B Jewelry підозрюють у шахрайстві з фінансовими ресурсами та легалізації коштів, здобутих злочинним шляхом в особливо великих розмірах.

Протягом 21-22 липня СБУ провела 26 обшуків за місцем проживання керівництва фінансової піраміди та в магазинах B2B Jewelry на території Києва, Київської, Вінницької, Дніпропетровської, Житомирської, Івано-Франківської, Одеської, Харківської та Черкаської областей.

У ході проведення обшуків правоохоронці вилучили: документи, які мають доказове значення; ювелірні вироби; печатки юридичних осіб, які використовували під час вчинення злочинів; мобільні телефони та комп’ютерну техніку, що містять необхідну слідству інформацію; майно, у тому числі транспортні засоби, здобуті злочинним шляхом.

Також СБУ припинила роботу кількох магазинів B2B Jewelry, а їхні приміщення опечатали.

Для одного з підозрюваних СБУ клопотала про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Втім, Печерський районний суд Києва обрав йому запобіжний захід у вигляді особистого зобов’язання (не передбачає будь-яких обмежень на переміщення чи виїзду за кордон.

Усім чотирьом фігурантам провадження оголошено про підозру у шахрайстві, груповому злочині та легалізації доходів, одержаних злочинним шляхом.

На майно підозрюваних, в тому числі і на острів, розташований в Київській області, придбаний за кошти отримані у результаті шахрайства, накладено арешт, додають в Офісі генпрокурора.

Нагадаємо, восени минулого року організаторів піраміди B2B Jewelry суд відправив під домашній арешт.

Раніше організатору піраміди, керівнику та головному бухгалтеру були оголошені підозри за ч.3 ст.28 (вчинення злочину стійкою організованою групою осіб), ч.2 ст.222 (шахрайство у великих розмірах), ч.3 ст.209 (легалізація майна, здобутого злочинним шляхом, в особливо великих розмірах) Кримінального кодексу.

За даними ЗМІ, зокрема засновника B2B Jewelry Миколу Гонту посадили під цілодобовий домашній арешт.

Як повідомлялося у серпні 2020 року, вкладниця піраміди B2B Jewelry порізала собі вени прямо в офісі компанії (відео).