У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)

У день затримання зловмисник мав намір здійснити поставку ще 1,8 кг кокаїну

Слідчі столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця іншої держави, який зберігав та збував наркотики. Після проведення двох оперативних закупок правоохоронці вилучили понад 350 грамів кокаїну на загальну суму $35 тисяч. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Аби довести причетність правопорушника до незаконного збуту наркотичних засобів, поліцейські протягом чотирьох місяців збирали докази.

«Під час документування незаконної діяльності ми отримали інформацію, що в день проведення оперативної закупки зловмисник мав намір здійснити поставку ще 1,8 кг кокаїну, попередньо отримавши за це передплату у розмірі $120 тисяч. Після завершення угоди ми затримали правопорушника на місці злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Олександр Онищенко.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Як повідомлялося, у Києві припинено діяльність осіб, які організували наркопритон. Зловмисниками виявились члени родини, які облаштували місце мешкання для збуту психотропів.