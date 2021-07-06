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    У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)

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    Аби задокументувати злочин, поліцейські провели дві оперативні закупки кокаїну загальною вагою понад 350 грамів - У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)
    Аби задокументувати злочин, поліцейські провели дві оперативні закупки кокаїну загальною вагою понад 350 грамів
    Фото: Нацполіція

    У день затримання зловмисник мав намір здійснити поставку ще 1,8 кг кокаїну

    Слідчі столичної поліції під процесуальним керівництвом Київської міської прокуратури задокументували незаконну діяльність 37-річного уродженця іншої держави, який зберігав та збував наркотики. Після проведення двох оперативних закупок правоохоронці вилучили понад 350 грамів кокаїну на загальну суму $35 тисяч. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

    Аби довести причетність правопорушника до незаконного збуту наркотичних засобів, поліцейські протягом чотирьох місяців збирали докази.

    «Під час документування незаконної діяльності ми отримали інформацію, що в день проведення оперативної закупки зловмисник мав намір здійснити поставку ще 1,8 кг кокаїну, попередньо отримавши за це передплату у розмірі $120 тисяч. Після завершення угоди ми затримали правопорушника на місці злочину у порядку статті 208 Кримінального процесуального кодексу України», – розповів старший слідчий відділу розслідування особливо тяжких злочинів слідчого управління поліції Києва Олександр Онищенко.

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    У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)
    У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)
    У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)

    Наразі фігуранту повідомлено про підозру у вчиненні тяжкого злочину. Суд обрав чоловіку запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без права внесення застави.

    Йому загрожує до дванадцяти років позбавлення волі з конфіскацією майна.

    Як повідомлялося, у Києві припинено діяльність осіб, які організували наркопритон. Зловмисниками виявились члени родини, які облаштували місце мешкання для збуту психотропів.

    Теги: Національна поліція України Київ кримінал іноземці наркотики злочин
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    У Києві затримали іноземця, який збував кокаїн кілограмами (фото)