Родина киян організувала у своїй квартирі наркопритон (фото)

Під час обшуків у квартирі правоохоронці вилучили психотропні речовини та канабіс

Слідчими та дільничними Шевченківського управління поліції за підтримки співробітників управління протидії наркозлочинності столичного главку припинено діяльність осіб, які організували наркопритон. Зловмисниками виявились члени родини, які облаштували місце мешкання для збуту психотропів. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

Слідчі провели у помешканні санкціонований обшук.

«У ході слідчих дій ми виявили та вилучили понад сто таблеток психотропної дії, а також речовину, схожу на канабіс. Вилучені заборонені речовини направили на проведення експертного дослідження», – розповів начальник сектору дільничних офіцерів поліції Шевченківського управління поліції Андрій Шпорт.

За даним фактом слідчим відділом Шевченківського управління поліції розпочато кримінальне провадження за ч. 1 ст. 317 (Організація або утримання місць для незаконного вживання, виробництва чи виготовлення наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів) Кримінального кодексу України.

Зловмисникам загрожує до п’яти років позбавлення волі.

Як повідомлялося, у столиці судитимуть чоловіка, який облаштував у помешканні на Троєщині нарколабораторію.