В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)

Прикордонники виявили кокаїн на 10 млн доларів США в контейнері з бананами

Партія наркотиків прибула з Республіки Еквадор

В Одеській області в контейнері з бананами з Еквадору виявили 46 брикетів з кокаїном. Вага брутто партії майже 57 кілограмів. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

Правоохоронці знайшли 46 брикетів кокаїну загальною вагою маже 57 кг на одному із складських приміщень у м. Одеса.

Наркотичний засіб був прихований у вентиляційних люках контейнеру з бананами, який прибув до морського порту «Південний».

Вартість цієї партії за цінами «чорного ринку» складає близько 10 мільйонів доларів США.

Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

До слова, поліцейські з Одеської області упіймали на торгівлі наркотиками.

До складу організованого наркоугруповання входила й працівниця одного з райвідділів Нацполіції. Вона викрадала наркотики з речових доказів. Попередньо встановлено, що зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.