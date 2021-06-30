В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)
Партія наркотиків прибула з Республіки Еквадор
Правоохоронці знайшли 46 брикетів кокаїну загальною вагою маже 57 кг на одному із складських приміщень у м. Одеса.
Наркотичний засіб був прихований у вентиляційних люках контейнеру з бананами, який прибув до морського порту «Південний».
Вартість цієї партії за цінами «чорного ринку» складає близько 10 мільйонів доларів США.
Наразі тривають невідкладні слідчі дії.
До слова, поліцейські з Одеської області упіймали на торгівлі наркотиками.
До складу організованого наркоугруповання входила й працівниця одного з райвідділів Нацполіції. Вона викрадала наркотики з речових доказів. Попередньо встановлено, що зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.