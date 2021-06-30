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    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)

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    Прикордонники виявили кокаїн на 10 млн доларів США в контейнері з бананами - В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)
    Прикордонники виявили кокаїн на 10 млн доларів США в контейнері з бананами
    Фото: ДПСУ

    Партія наркотиків прибула з Республіки Еквадор

    В Одеській області в контейнері з бананами з Еквадору виявили 46 брикетів з кокаїном. Вага брутто партії майже 57 кілограмів. Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби.

    Правоохоронці знайшли 46 брикетів кокаїну загальною вагою маже 57 кг на одному із складських приміщень у м. Одеса.

    Наркотичний засіб був прихований у вентиляційних люках контейнеру з бананами, який прибув до морського порту «Південний».

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    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)
    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)
    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)
    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)
    Фото: ДПСУ

    Вартість цієї партії за цінами «чорного ринку» складає близько 10 мільйонів доларів США.

    Наразі тривають невідкладні слідчі дії.

    До слова, поліцейські з Одеської області упіймали на торгівлі наркотиками.

    До складу організованого наркоугруповання входила й працівниця одного з райвідділів Нацполіції. Вона викрадала наркотики з речових доказів. Попередньо встановлено, що зловмисники збували наркотики і психотропи місцевим наркозалежним особам. Продавали самі та через підконтрольних наркодилерів.

    Теги: прикордонники Держприкордонслужба Одеса партії наркотики Порту Еквадор
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    В одеському порту серед бананів знайшли кокаїн на $10 млн (фото, відео)