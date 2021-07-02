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    У Києві судитимуть водія, який перевозив партію наркотиків (фото)

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    Правоохоронці виявили в автомобілі 20 кг наркотичних речовин - У Києві судитимуть водія, який перевозив партію наркотиків (фото)
    Правоохоронці виявили в автомобілі 20 кг наркотичних речовин
    Фото: Київська міська прокуратура

    Чоловік пропонував поліцейським хабар, аби вони не проводили огляд автомобіля

    Київська міська прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка за фактом перевезення наркотичних засобів та спроби підкупу поліцейських (ч. 3 ст. 307, ч. 3 ст. 369 КК України). Про це повідомляє пресслужба прокуратури.

    Згідно з матеріалами обвинувачення, у лютому 2021 року патрульні зупинили автомобіль «Хонда», який за орієнтуванням перебував у розшуку.

    Під час спілкування з водієм поліцейські помітили, що той помітно нервував, та вирішили оглянути автомобіль. Тоді чоловік запропонував поліцейським 8 тис. грн хабара, аби вони не проводили огляд автомобіля.

    Патрульні відхилили незаконну пропозицію та викликали слідчо-оперативну групу, яка ретельно оглянула транспортний засіб. У ході огляду правоохоронці виявили у багажнику 40 поліетиленових пакетів із речовинами синього та світло-жовтого кольору. Загальна вага вилучених речовин склала близько 20 кг.

    Водія затримали у порядку статті 208 КПК України, вилучені речовини направили на експертизу, яка підтвердила у них вміст психотропної речовини PVP.

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    У Києві судитимуть водія, який перевозив партію наркотиків (фото)
    У Києві судитимуть водія, який перевозив партію наркотиків (фото)
    У Києві судитимуть водія, який перевозив партію наркотиків (фото)

    Наразі обвинувальний акт щодо 36-річного мешканця Одеської області скеровано до Голосіївського районного суду Києва для розгляду по суті.

    У разі доведення вини обвинуваченого йому загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 9 до 12 років з конфіскацією майна.

    Досудове розслідування здійснювалося слідчим управлінням столичної поліції спільно з управлінням карного розшуку поліції Києва.

    Як повідомлялося, також у столиці судитимуть чоловіка, який облаштував у помешканні на Троєщині нарколабораторію.

    Теги: прокуратура Київ суд кримінал хабар наркотики автомобіль розслідування
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    У Києві судитимуть водія, який перевозив партію наркотиків (фото)