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    В Одесі call-центрі обслуговував російський бізнес

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    В Одесі СБУ провела обшуки в пов'язаних з російським бізнесом call-центрах - В Одесі call-центрі обслуговував російський бізнес
    В Одесі СБУ провела обшуки в пов'язаних з російським бізнесом call-центрах
    Фото: СБУ

    Протиправну схему організувала група місцевих жителів, серед яких комерсанти та ІТ-фахівці

    Служба безпеки викрила в Одесі мережу нелегальних call-центрів, які обслуговували російській бізнес. Той, своєю чергою, фінансував терористичні організації «Л/ДНР».

    Про це повідомляє пресслужба СБУ.

    Правоохоронці з'ясували, що група місцевих мешканців організувала п'ять сall-центрів, які забезпечували роботу служби клієнтської підтримки російських компаній.

    Під час обшуків у приміщеннях call-центрів вилучили електронні та паперові носії інформації, які доводять співпрацю нелегальної структури з Росією.

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    В Одесі call-центрі обслуговував російський бізнес
    В Одесі call-центрі обслуговував російський бізнес

    Слідчі відкрили кримінальне провадження за ч. 1 ст. 258-3 Кримінального кодексу України (Створення терористичної групи чи терористичної організації). Ця стаття передбачає позбавлення волі від восьми до п'ятнадцяти років.

    Наразі всіх організаторів схеми вже встановлено, правоохоронці також перевіряють причетність організаторів та працівників мережі call-центрів до сприяння діяльності спецслужб РФ на тимчасово окупованих територіях.

    Теги: Росія СБУ Одеса бізнес ОРДЛО
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