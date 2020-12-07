СБУ розкрила деталі про держзраду в «Укроборонпромі»

До справи причетна іноземна компанія, яка має негативний імідж на ринку озброєння

Служба безпеки України розслідує навмисне вчинення деякими посадовцями «Укроборонпрому» та «Укрспецекспорту» державної зради. До справи також причетна іноземна компанія R, яка має негативний імідж на ринку озброєння.

Про це розповіли у пресцентрі СБУ.

«Укрспецекспорт» залучив компанію R до військово-технічного співробітництва з неназваною країною Південної Азії. Попри негативний імідж, вона була залучена до чинних контрактів та до переговорів, які перебували на завершальній стадії.

Попередньо, представники компанії R отримували інформацію, яка містила комерційну таємницю щодо стану співробітництва України та країни Південної Азії. Внаслідок залучення компанії R, за даними СБУ, було фактично зірвано укладення низки стратегічних контрактів та створено умови виходу на ринок озброєння товарів конкурентів.

«Окремі посадовці «Укроборонпрому» та «Укрспецекспорту» свідомо приховували та ігнорували листи державних іноземних компаній, які свідчили про негативну репутацію компанії R та недоцільність співпраці з нею. А командування сухопутних військ іноземного замовника у 2020 році взагалі включило компанію R до «чорного списку», - розповіли в СБУ.

Внаслідок діяльності посадовців держкомпаній та компанії R було знижено військово-технічне співробітництво України з іноземним партнером, чим має намір скористатися Росія, що створює загрозу українській нацбезпеці.

У спецслужбі додали, що всі фігуранти справи пов'язані між собою, адже раніше працювали разом в компанії R.

Нагадаємо, 3 грудня СБУ прийшла з обшуками в «Укроборонпром», «Укрспецекспорт» та іноземну компанію. Обшуки відбувалися в рамках розслідування можливої державної зради.