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    Із України намагалися вивезти деталі зенітно-ракетного комплексу «Оса»

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    Зенітно-ракетний комплекс &laquo;Оса-АКМ&raquo; призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою - Із України намагалися вивезти деталі зенітно-ракетного комплексу «Оса»
    Зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою
    Фото: СБУ

    СБУ блокувала спробу незаконного вивезення з України комплектуючих до ЗРК

    Працівники одного з підприємств хотіли вивезти за кордон частини зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ». У митних документах вони вказали неправдиву інформацію щодо призначення товару.

    Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

    Контррозвідники СБУ спіймали співробітників одного з українських підприємств, які намагалися експортувати до однієї з країн Середньої Азії складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ». Вони необхідні для розвідки цілей, їх показу, супроводу та спостереження.

    Зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою. Також з його допомогою захищають стратегічні об’єкти на землі від нападів авіації чи безпілотників.

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    Із України намагалися вивезти деталі зенітно-ракетного комплексу «Оса»
    Із України намагалися вивезти деталі зенітно-ракетного комплексу «Оса»
    Із України намагалися вивезти деталі зенітно-ракетного комплексу «Оса»

    Щоб приховати військове призначення деталей комплексу, працівники підприємства надали митниці документи з неправдивими відомостями щодо найменувань товару та його призначення. Також у порушників не було жодних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

    Матеріали щодо справи будуть передані органу досудового розслідування для вирішення питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

    Нагадаємо, у листопаді правоохоронці попередили вивезення з України деталей зенітно-ракетного комплексу «Оса-АК-М». Їх хотіли вивезти в одну з країн Західної Азії.

     

    Теги: СБУ документи військова техніка розслідування кордон
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