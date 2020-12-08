Із України намагалися вивезти деталі зенітно-ракетного комплексу «Оса»

Зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою

СБУ блокувала спробу незаконного вивезення з України комплектуючих до ЗРК

Працівники одного з підприємств хотіли вивезти за кордон частини зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ». У митних документах вони вказали неправдиву інформацію щодо призначення товару.

Про це повідомляє сайт Служби безпеки України.

Контррозвідники СБУ спіймали співробітників одного з українських підприємств, які намагалися експортувати до однієї з країн Середньої Азії складові агрегати для зенітно-ракетного комплексу «Оса-АКМ». Вони необхідні для розвідки цілей, їх показу, супроводу та спостереження.

Зенітно-ракетний комплекс «Оса-АКМ» призначений для захисту військ на марші і в рухливих видах бою. Також з його допомогою захищають стратегічні об’єкти на землі від нападів авіації чи безпілотників.

Щоб приховати військове призначення деталей комплексу, працівники підприємства надали митниці документи з неправдивими відомостями щодо найменувань товару та його призначення. Також у порушників не було жодних дозвільних документів Державної служби експортного контролю України.

Матеріали щодо справи будуть передані органу досудового розслідування для вирішення питання про відкриття провадження за ч. 1 ст. 333 (порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, у листопаді правоохоронці попередили вивезення з України деталей зенітно-ракетного комплексу «Оса-АК-М». Їх хотіли вивезти в одну з країн Західної Азії.