У Києві завтра буде обмежено рух транспорту: мапа
Обмеження для водіїв у столиці триватиме 11 та 12 лютого
У Києві 11 та 12 лютого буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації.
«11 та 12 лютого з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі», – сказано в повідомленні.
Обмеження руху пов’язане з ремонтом дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.
Рух транспорту тунелем у зоні виконання ремонтних робіт здійснюватиметься однією смугою руху.
Нагадаємо, що з 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка в Києві.
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