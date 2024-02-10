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У Києві завтра буде обмежено рух транспорту: мапа

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
У Києві завтра буде обмежено рух транспорту: мапа
У столиці 11 і 12 лютого ремонтуватимуть дорожнє покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Обмеження для водіїв у столиці триватиме 11 та 12 лютого 

У Києві 11 та 12 лютого буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі. Про це йдеться на сайті Київської міської держадміністрації.

 «11 та 12 лютого з 10:00 до 17:00 буде обмежено рух транспорту на Севастопольській площі», – сказано в повідомленні.

Обмеження руху пов’язане з ремонтом дорожнього покриття в тунелі в напрямку від проспекту Валерія Лобановського до Чоколівського бульвару.

Рух транспорту тунелем у зоні виконання ремонтних робіт здійснюватиметься однією смугою руху.

У Києві завтра буде обмежено рух транспорту: мапа фото 1
мапа: КМДА

Нагадаємо, що з 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка в Києві.

Теги: Київ дорожній рух ремонт транспорт

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