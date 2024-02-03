Окупанти організували виробництво дронів в окупованому Бердянську

Наразі виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу

Російські загарбники влаштували виробництво безпілотників на тимчасово захопленому «Бердянському Заводі Жаток». Про це пише рух спротиву «Атеш».

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Як з'ясували партизани, Росія організувала виробництво дронів і ремонт бронетехніки на «Бердянському Заводі Жаток». Згідно з переданою інформацією, останнім часом туди надходить багато пошкодженої техніки із Запорізького напрямку.

Однак відомо, що наразі виробництво дронів незначних масштабів і навряд чи покриє потреби навіть одного лінійного підрозділу.

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«Ми продовжуємо спостереження за цим об'єктом, виявляючи слабкі сторони та недоліки. Наша мета – забезпечити припинення його функціонування», – сказано в повідомленні.

Нагадаємо, у тимчасово окупованому Бердянську Запорізької області сталася масштабна пожежа на території дитячого центру «Смолоскип» 28 грудня. Вона супроводжувалася звуками детонації. Пожежу було видно здалеку, а звуки нагадували детонацію боєприпасів.

Триває 710-та доба широкомасштабної збройної агресії Російської Федерації проти нашої держави. Оперативна обстановка на сході та півдні України залишається складною. Протягом доби відбулось 45 бойових зіткнень. Ворог завдав 54 авіаційних удари та здійснив 33 обстріли з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах.