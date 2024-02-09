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У Києві на місяць буде перекрита важлива транспортна розв'язка

Христина Петренко
glavcom.ua
У Києві на місяць буде перекрита важлива транспортна розв'язка
Зміни пов’язані з продовженням реконструкції розв’язки
фото ілюстративне

Увесь комплекс робіт заплановано завершити до кінця травня цього року

Із 10 лютого до 10 березня буде перекрито рух транспорту ділянкою розв’язки на перетині вул. Дегтярівської та Олександра Довженка. Про це повідомляє Київська міська державна адміністрація. 

Зазначається, що зміни пов’язані з продовженням реконструкції цієї розв’язки.

Зокрема, рух транспорту перекриють на з’їздах:

  • із вул. Олени Теліги на вул. Дегтярівську (в напрямку ст. м. «Берестейська»);
  • із вул. Дегтярівської на вул. Олександра Довженка (в напрямку до ст. м. «Шулявська»).

«Увесь комплекс робіт на обʼєкті Комунальна корпорація «Київавтодор» планує завершити до кінця травня цього року», – йдеться у повідомленні КМДА.

У Києві на місяць буде перекрита важлива транспортна розв'язка фото 1

Нагадаємо, у мережі з'явилось відео, де, не дивлячись на непогоду, столичні комунальники на вул. Петрицького (Святошинський район) латали ями.

Зазначимо, що ремонтні роботи на дорогах в зимовий період виконуються із застосуванням «литого» асфальтобетону. Комунальна корпорація «Київавтодор» розповіла, що це є сумішшю бітумного в’яжучого, кам’яного наповнювача і мінерального порошку, нагрітих та перемішаних в гарячому стані. Зазначається, що транспортування литої асфальтобетонної суміші з заводу до місця виконання робіт здійснюється в автомобільних термокотлах «Мадро», які підтримують необхідну температуру.

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Теги: дороги ремонт Київавтодор

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