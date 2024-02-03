Кремль влаштував істерику через візит Вікторії Нуланд до Києва

Дмитро Пєсков згадав улюблену тезу російської пропаганди про «пиріжки на Майдані»

У Кремлі істерика через візит до Києва заступниці держсекретаря США із політичних питань Вікторії Нуланд. Речник президента РФ Дмитро Пєсков традиційно звинуватив американців і згадав улюблену тезу російської пропаганди про «пиріжки на Майдані».

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За словами представника Кремля, зазвичай приїзд Вікторії Нуланд до Києва добром не закінчується.

«Це ми пам'ятаємо по 2014 році, коли вона пиріжки роздавала. Нині рівно 10 років, до речі, прямо. Так-так, бачите, як вона регулярно туди приїжджає», – цитують Пєскова російські пропагандистські ЗМІ.

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Пєсков не втомлюється повторювати, що РФ воює не з Україною, а зі США. А так звана СВО йде «за планом».

«Що стосується сюрпризів – так, Сполучені Штати, що є прямим учасником цього конфлікту, зберігаючи та підвищуючи ступінь своєї прямої залученості до цього конфлікту, продовжують провокувати київський режим на продовження війни. Це аж ніяк не може вплинути на хід спеціальної військової операції. Не може вплинути на результат спеціальної військової операції. Усі цілі буде досягнуто», – заявив речник Путіна.

Він додав, що американці, які є «основним рушієм» війни, раптом різко урізали витрати на допомогу Україні.

«Американці роблять болючіше українцям. Американці роблять так, щоб більше українців гинули. Це роблять саме американці. І вони повинні це розуміти», – заявив речник Кремля.

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Нагадаємо, заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд висловила впевненість, що Конгрес Сполучених Штатів проголосує за надання допомоги Україні. Про це вона сказала на брифінгу в Києві.

До відома, колишній президент США Дональд Трамп випереджає чинного американського лідера Джо Байдена в загальнонаціональному опитуванні виборців.