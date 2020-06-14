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    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП

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    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    Фото: facebook.com/watch/dtp.kiev.ua

    Патрульну терміново шпиталізували з відкритим переломом правої гомілки

    У Києві в неділю інспекторка патрульної поліції отримала численні травми під час оформлення ДТП.

    Про це повідомляє Патрульна поліція України.

    «Сьогодні, близько 15-ї години, у Києві на проспекті Палладіна під час патрулювання було виявлено ДТП зі зниклими: між автомобілем Nissan та невідомим авто, яке поїхало з місця.

    Екіпаж командира роти зупинився для встановлення деталей та оформлення ДТП. Під час проведення попередніх дій, поліцейська перебувала між службовим автомобілем Mitsubishi Outlander та Nissan. У цей час водій автомобіля Hyundai Santa Fе, не переконавшись у безпечності руху, допустив зіткнення з Nissan, який від удару здійснив наїзд на інспекторку патрульної поліції», – йдеться у повідомленні.

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    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    У Києві збили патрульну під час оформлення ДТП
    Фото: facebook.com/watch/dtp.kiev.ua

    Зазначається також, що патрульну терміново шпиталізували з відкритим переломом правої гомілки, закритим перелом лівої гомілки, травмою живота та ЗЧМТ. На місці ДТП працює слідчо-оперативна група для встановлення обставин.

    Нагадаємо, 13 червня у селі Магала Чернівецької області мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді. Обох госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

    Як повідомлялося, на Закарпатті у результаті ДТП за участі патрульного поліцейського загинуло двоє осіб. ДТП сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Ракошино близько 22:00 в п’ятницю, 12 червня.

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