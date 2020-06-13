На Буковині мікроавтобус збив двох дітей



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Обох госпіталізували з черепно-мозковими травмами

У селі Магала Чернівецької області мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді. Обох госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

Про це повідомляє поліція Чернівецькій області.

«В результаті наїзду мікроавтобуса травмовано двоє велосипедистів. У обох потерпілих медики діагностували травми голови», - зазначають у відомстві.

Правоохоронці з'ясували, що 52-річний водій автомобіля Ford Transit рухався по дорозі в селі Магала, не впорався з керуванням та допустив наїзд на двох хлопчиків, які виїхали на велосипеді з прилеглої вулиці.

Постраждалі діти - місцеві жителі, у віці 8 і 9 років. Медики доставили їх в лікарню з діагнозом «закрита черепно-мозкова травма, струс головного мозку». Молодший з хлопчиків зараз лікується амбулаторно вдома, старший залишається під наглядом лікарів.

За фактом ДТП розпочато кримінальне провадження за статтею про порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту (частини 1 статті 286) Кримінального кодексу України.