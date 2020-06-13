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    Події в Україні

    На Закарпатті патрульний на своїй автівці врізався в мотоцикл, двоє осіб загинули (відео)

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    <p>Очевидці розповіли, що мотоцикл у нічну пору рухався з вимкненими фарами</p> - На Закарпатті патрульний на своїй автівці врізався в мотоцикл, двоє осіб загинули (відео)

    Очевидці розповіли, що мотоцикл у нічну пору рухався з вимкненими фарами

    Скріншот з відео

    На Закарпатті у результаті ДТП за участі патрульного поліцейського загинуло двоє осіб.

    Про це повідомили у Патрульній поліції Закарпатської області.

    ДТП сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Ракошино близько 22:00 в п’ятницю, 12 червня.

    «Інспектор, попередньо тверезий, у свій вихідний день здійснив обгін у дозволеному місці. Під час виконання маневру допустив зіткнення з мотоциклом, який рухався назустріч», – розповів заступник начальника управління патрульної поліції в Закарпатській області Валерій Найман.

    Очевидці розповіли, що мотоцикл у нічну пору рухався з вимкненими фарами.

    Камери спостереження у Ракошині зафіксували мотоцикл, який потрапив у ДТП на виїзді із села.

    Внаслідок зіткнення водій та пасажир мотоцикла загинули на місці ДТП, патрульний отримав тілесні ушкодження.

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    ДТП Закарпаття поліція мотоцикл
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