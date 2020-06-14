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    ДТП у Києві. П’яний водій на BMW протаранив відбійник, а потім поліцейських (відео)

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    Водій автомобіля BMW виконував дивні маневри, а після того, як побачив позаду себе автопатруль з проблисковими сигналами - ДТП у Києві. П’яний водій на BMW протаранив відбійник, а потім поліцейських (відео)
    Водій автомобіля BMW виконував дивні маневри, а після того, як побачив позаду себе автопатруль з проблисковими сигналами

    Патрульні швидко наздогнали порушника, але він протаранив службову машину

    У Києві на Північному мосту сталося ДТП за участю іномарки BMW і поліцейського автомобіля. П’яний водій спочатку в’їхав у відбійник, а потім врізався і в патрульних. Про це повідомляє поліція Києва.

    Правоохоронці зазначають, що рано вранці на Північному мосту патрульні помітили автомобіль, який наїхав на відбійник.

    «Водій автомобіля BMW виконував дивні маневри, а після того, як побачив позаду себе автопатруль з проблисковими сигналами, почав рух заднім ходом. В результаті наїзду обидва автомобілі отримали механічні пошкодження», – повідомили в поліції.

    Під час спілкування з 22-річним водієм патрульні помітили у нього явні ознаки алкогольного сп’яніння. Пройти огляд на стан сп’яніння водій відмовився. Інспектори склали на нього протоколи за ч.1 ст.130 (керування транспортним засобом в стані сп’яніння), ст.124 (порушення правил дорожнього руху, що спричинило ДТП) КпАП.

    Нагадаємо, 13 червня у селі Магала Чернівецької області мікроавтобус збив двох хлопчиків на велосипеді. Обох госпіталізували з черепно-мозковими травмами.

    Як повідомлялося, на Закарпатті у результаті ДТП за участі патрульного поліцейського загинуло двоє осіб. ДТП сталася на трасі Київ-Чоп поблизу села Ракошино близько 22:00 в п’ятницю, 12 червня.

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