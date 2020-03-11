У «Слузі народу» прогнозують закриття Ради на карантин «після екзотичних подорожей окремих нардепів»



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В Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19

Якщо буде реальна підозра, що хтось з депутатів захворів, то це точно ознака того, що треба закривати Раду, - Арахамія

Голова фракції «Слуга народу» Давид Арахамія вважає, що Верховна Рада може бути закрита на карантин, якщо в народних депутатів будуть виявлені симптоми коронавірусу. Про це він сказав журналістам, повідомляє Укрінформ.

«Рада може бути закрита на карантин, особливо після таких екзотичних подорожей окремих народних депутатів. За яких умов? Якщо буде реальна підозра, що хтось захворів... Треба досліджувати, якщо в когось, не дай Боже, будуть якісь симптоми, то це точно ознака того, що треба закривати Раду на карантин», - зазначив Арахамія.

Депутат також розповів, що члени Комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки на засіданні в середу з міністром оборони обговорили питання можливої допомоги Збройних Сил у боротьбі з коронавірусом.

«Питання коронавірусу тільки частково зачепили. Спитали, в тому числі, міністра оборони, щоб він підготувався, можливо, потрібно буде теоретично, якщо буде велика епідемія, допомога Збройних Сил України для того, щоб розташовувати, скажімо, у військових шпиталях чи долучатити медичних працівників Збройних Сил», - сказав Арахамія.

Нагадаємо, із 12 березня у Києві запроваджується план протиепідемічних заходів та обмежень, що діятимуть попередньо до кінця березня.

Кабінет міністрів запровадив карантин у межах всієї України з 12 березня по 3 квітня.

В Україні 10 березня отримано 5 повідомлень щодо нових підозр на COVID-19. Два зразки вже надійшли у вірусологічну лабораторію, проводять дослідження.

Загалом, в Україні було перевірено 43 зразки з підозрою на COVID-19.

10 березня ввечері в Київ надійшли швидкі тести на діагностування коронавірусу, які замовило місто. Їх вже 2,5 тисячі, до кінця цього тижня має бути 5 тисяч. Тест-системи доставлять у сім визначених базових лікарень для прийому хворих з підозрою на коронавірус. Обладнання для експрес-тестування в аеропортах, встановлення якого ініціює столиця, повинне надійти в місто до кінця цього тижня. Його встановлять в аеропортах ім. Сікорського та «Бориспіль».

Як повідомлялося, станом на 11 березня кількість хворих на коронавірус у світі сягнула 119 284 осіб. У 70 882 виявлених випадків захворювання одужали 66 582 (94%), померли 4300 (6%).