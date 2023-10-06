У Києві знесено пам'ятник Островському (фото)
Пам’ятник розташовувався перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту
У Києві демонтували пам’ятник радянському письменнику та учаснику встановлення радянської влади в Україні Миколі Островському. Про це повідомив голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков, який займається питаннями «деколонізації».
«Микола Островський нарешті пішов геть. Хоча за законом мав бути прибраний ще 7 років тому», – написав Поздняков.
Пам’ятник був встановлений перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на Повітрофлотському проспекті. Судячи з фото, на його місці залишилася лише клумба.
Нагадаємо, у Києві на станції метро «Площа Українських Героїв» (колишня «Площа Льва Толстого») демонтовано старий покажчик на колійній стіні. У столичному метро тривають роботи з перейменуванням станцій «Площа Льва Толстого» на «Площа Українських Героїв» і «Дружби народів» – на «Звіринецьку». Влітку цього року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.
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