У Києві знесено пам'ятник Островському (фото)

Пам’ятник розташовувався перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту

У Києві демонтували пам’ятник радянському письменнику та учаснику встановлення радянської влади в Україні Миколі Островському. Про це повідомив голова громадської організації «Світанок» Вадим Поздняков, який займається питаннями «деколонізації».

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«Микола Островський нарешті пішов геть. Хоча за законом мав бути прибраний ще 7 років тому», – написав Поздняков.

Пам’ятник був встановлений перед фасадом Електромеханічного технікуму залізничного транспорту на Повітрофлотському проспекті. Судячи з фото, на його місці залишилася лише клумба.

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У Києві демонотовано пам'ятник Миколі Островському facebook.com/Nevidomy

Чим відзначився Микола Островський Микола Олександрович Островський – радянський письменник; учасник встановлення радянської влади в Україні та боротьби з повстанським рухом за незалежність. За офіційною версією служив у бригаді Котовського, 1-й кінній армії та Частинах особливого призначення (ЧОН) Червоної армії (але у власній автобіографії Островський не позначує перебування на фронті), співробітник Ізяславської ЧК (1919 –1921), секретар райкому комсомолу в Берездові та Ізяславі, секретар окружкому комсомолу в Шепетівці (1924); бригадний комісар Політуправління Червоної армії (1936). Як письменник відомий своїми романами «Як гартувалася сталь» та «Народжені бурею», які критикують за антиукраїнське зображення борців за незалежність України під час радянсько-української війни 1917 –1921 років.

Нагадаємо, у Києві на станції метро «Площа Українських Героїв» (колишня «Площа Льва Толстого») демонтовано старий покажчик на колійній стіні. У столичному метро тривають роботи з перейменуванням станцій «Площа Льва Толстого» на «Площа Українських Героїв» і «Дружби народів» – на «Звіринецьку». Влітку цього року з монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб.