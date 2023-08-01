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Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж герба СРСР завершено (відео)

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Декомунізація «Батьківщини-матері»: демонтаж герба СРСР завершено (відео)
З «Батьківщини-мататері» демонтували радянський герб
фото: скріншот з відео

У Києві завершили демонтаж старого радянського герба на головному моменті країни «Батьківщина-мати»

З монумента «Батьківщина-мати» у Києві демонтували радянський герб. Відповідне відео з'явилося у мережі.

У вівторок, 1 серпня, у Києві завершили демонтаж старого радянського герба на головному моменті країни «Батьківщина-мати». Роботи переносили декілька разів через сильний вітер.

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Декомунізація «Батьківщини-матері»
фото: Станіслав Груздєв, «Главком»

Замість герба СРСР встановлять український тризуб. Міністерство культури та інформаційної політики повідомляло, що процес завершать до Дня незалежності, 24 серпня.

Нагадаємо, у Києві стартував демонтаж радянського герба із «Батьківщини-матері».

Раніше Міністерство культури та інформаційної політики запитувало українців в «Дії», що робити з гербом СРСР на щиті монумента «Батьківщина-Мати».

Крім того, стало відомо, що сталь, надана металургійним комбінатом «Запоріжсталь», для виготовлення тризуба на щит «Батьківщині-матері» не відповідає технічним вимогам. До слова, «Запоріжсталь» не згодна з повідомленням Мінкульту про невідповідність якості сталі для виготовлення тризуба. Комбінат назвав заяву упередженими та безпідставними претензіями.

Як повідомлялося, група Метінвест безкоштовно виготовить та передасть державі сталь для нового герба-тризуба на щиті монумента «Батьківщина-Мати», який найближчим часом замінить герб СРСР. 

До слова, монумент «Батьківщина-мати» може отримати нову назву. Його пропонують перейменувати на «Україна-мати»

Також депутат російської державної думи Андрій Гурулєв закликав ударити по монументу «Батьківщина-мати» у Києві в якості помсти за атаку безпілотників на Москву.

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Теги: Київ декомунізація монумент пам'ятник герб

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