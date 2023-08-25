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Як проходить декомунізація станції метро «Площа Українських Героїв» у Києві (відео)

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Як проходить декомунізація станції метро «Площа Українських Героїв» у Києві (відео)
Станція метро «Площа Українських Героїв» позбувається залишків радянського минулого
фото: скриншот відео

У Києві тривають роботи з перейменування станцій метрополітену

У Києві на станції метро «Площа Українських Героїв» (колишня «Площа Льва Толстого») демонтовано старий покажчик на колійній стіні. Відповідне відео опубліковано на сторінці Київського метрополітену в Telegram.

Як повідомляється, у столичному метро тривають роботи з перейменуванням станцій «Площа Льва Толстого» на «Площа Українських Героїв» і «Дружби народів» – на «Звіринецьку».
 
Фахівці вже замінили покажчики напрямків руху поїздів на колійних стінах, нанесли нові назви на світлові покажчики напрямку руху пасажирів та оновили іншу навігацію на станціях підземки. Нині ж поетапно замінюють лінійні схеми у вагонах синьої гілки метро.

Також триває запис нових аудіооголошень як українською, так і англійською мовами, що транслюватимуть в електропоїздах.

«Запис оголошень – на завершальному етапі. У найближчі тижні розпочнуть перезапис інформаторів у рухомому складі, паралельно з цим оновлюватимуть назви станцій на моніторах», – йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 1 серпня в Києві завершили встановлення герба на щиті монумента «Батьківщини-матері».

Теги: Київ декомунізація метро

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