У Києві зник батько з маленькою дитиною (фото)

Чоловік із дочкою не повернулися після прогулянки

30 квітня у Києві після прогулянки зник батько з дитиною. «Супік Владислав Ігоревич 1991 р.н. і дочка Супік Вікторія 2016 р. н. На зв'язок не виходить», - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua у Facebook. Чоловік був одягнений у білу футболку, білі спортивні шорти, салатові кросівки. Дівчинка була в джинсовому



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Чоловік із дочкою не повернулися після прогулянки

30 квітня у Києві після прогулянки зник батько з дитиною.

«Супік Владислав Ігоревич 1991 р.н. і дочка Супік Вікторія 2016 р. н. На зв'язок не виходить», - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

Чоловік був одягнений у білу футболку, білі спортивні шорти, салатові кросівки.

Дівчинка була в джинсовому комбінезоні та футболці у різнокольорову смужку, яскраво помаранчеві кросівки. Коляска на фото чорна, в ній була дитина.

Повідомляється, що можливе місцезнаходження чоловіка з дитиною - район Позняки.

Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про зниклих, просять телефонувати за номерами 0932980681 і 0632031272.