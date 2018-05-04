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    У Києві зник батько з маленькою дитиною (фото)

    Чоловік із дочкою не повернулися після прогулянки
    30 квітня у Києві після прогулянки зник батько з дитиною. «Супік Владислав Ігоревич 1991 р.н. і дочка Супік Вікторія 2016 р. н. На зв'язок не виходить», - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua у Facebook. Чоловік був одягнений у білу футболку, білі спортивні шорти, салатові кросівки. Дівчинка була в джинсовому
    • Сьогодні, 12:03
    • Розсилка

    Чоловік із дочкою не повернулися після прогулянки

    30 квітня у Києві після прогулянки зник батько з дитиною.

    «Супік Владислав Ігоревич 1991 р.н. і дочка Супік Вікторія 2016 р. н. На зв'язок не виходить», - йдеться в повідомленні спільноти dtp.kiev.ua у Facebook.

    Чоловік був одягнений у білу футболку, білі спортивні шорти, салатові кросівки.

    Дівчинка була в джинсовому комбінезоні та футболці у різнокольорову смужку, яскраво помаранчеві кросівки. Коляска на фото чорна, в ній була дитина.

    Повідомляється, що можливе місцезнаходження чоловіка з дитиною - район Позняки.

    Усіх, хто володіє якоюсь інформацією про зниклих, просять телефонувати за номерами 0932980681 і 0632031272.

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