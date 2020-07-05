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    Зниклого на Одещині підлітка знайшли мертвим у трубі шкільної котельні

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    <p>У місті Кілія в трубі шкільної котельні виявлений мертвим 17-річний хлопець</p> - Зниклого на Одещині підлітка знайшли мертвим у трубі шкільної котельні

    У місті Кілія в трубі шкільної котельні виявлений мертвим 17-річний хлопець

    Фото: Нацполіція

    Юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, мертвим виявив його батько

    У місті Кілія Одеської області в 20-метровій трубі шкільної котельні виявлений мертвим 17-річний хлопець.

    Про це напередодні повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.

    Юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, мертвим виявив його батько в 20-метровій трубі шкільної котельні. Попередня причина смерті – самогубство.

    Зазначається, що повідомлення про зникнення неповнолітнього в поліцію надійшло 30 червня. На його розшук було орієнтовано особовий склад поліції регіону і громадськість.

    Відомості за фактом зникнення поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «умисне вбивство».

    В процесі слідства буде призначена судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті загиблого.

    Нагадаємо, цього тижня на мосту Патона у Києві молодик намагався накласти на себе руки.

    Національна поліція України діти Одещина смерть самогубство розшук
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