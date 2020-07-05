Зниклого на Одещині підлітка знайшли мертвим у трубі шкільної котельні
У місті Кілія в трубі шкільної котельні виявлений мертвим 17-річний хлопець
Юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, мертвим виявив його батько
У місті Кілія Одеської області в 20-метровій трубі шкільної котельні виявлений мертвим 17-річний хлопець.
Про це напередодні повідомили у відділі комунікацій Головного управління Національної поліції в Одеській області.
Юнака, якого розшукували як безвісти зниклого, мертвим виявив його батько в 20-метровій трубі шкільної котельні. Попередня причина смерті – самогубство.
Зазначається, що повідомлення про зникнення неповнолітнього в поліцію надійшло 30 червня. На його розшук було орієнтовано особовий склад поліції регіону і громадськість.
Відомості за фактом зникнення поліцейські внесли до Єдиного реєстру досудових розслідувань за статтею «умисне вбивство».
В процесі слідства буде призначена судово-медична експертиза, яка встановить остаточну причину смерті загиблого.
Нагадаємо, цього тижня на мосту Патона у Києві молодик намагався накласти на себе руки.