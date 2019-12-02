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    Новини

    У Києві з'явилася електронна карта парків і скверів

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    У Києві з'явилася електронна карта парків і скверів

    В реєстрі зараз є не всі зелені території Києва, адже про них продовжують збирати дані

    У Києві запустили електронний реєстр зелених зон, поки сайт працює у тестовому режимі.

    Про це повідомив голова комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

    У реєстрі можна знайти інформацію про парки, сквери та зелені насадження, які знаходяться біля будинків і є комунальною власністю територіальної громади Києва.

    Також вказані адреса та площа ділянки, її цільове призначення, відповідні рішення Київради щодо об’єкта, його балансоутримувача, хто користується ділянкою.

    Зазначається, що в реєстрі зараз є не всі зелені території Києва, адже про них продовжують збирати дані.

    Одне з основних завдань відкритого геопорталу — переведення роботи у режим громадського контролю за містобудівною діяльністю.

    Електронний реєстр знаходиться в інформаційно-аналітичній системі «Майно» за посиланням.

    Київ парк реєстр
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