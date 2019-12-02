У Києві з'явилася електронна карта парків і скверів
В реєстрі зараз є не всі зелені території Києва, адже про них продовжують збирати дані
У Києві запустили електронний реєстр зелених зон, поки сайт працює у тестовому режимі.
Про це повідомив голова комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.
У реєстрі можна знайти інформацію про парки, сквери та зелені насадження, які знаходяться біля будинків і є комунальною власністю територіальної громади Києва.
Також вказані адреса та площа ділянки, її цільове призначення, відповідні рішення Київради щодо об’єкта, його балансоутримувача, хто користується ділянкою.
Зазначається, що в реєстрі зараз є не всі зелені території Києва, адже про них продовжують збирати дані.
Одне з основних завдань відкритого геопорталу — переведення роботи у режим громадського контролю за містобудівною діяльністю.
Електронний реєстр знаходиться в інформаційно-аналітичній системі «Майно» за посиланням.