У Києві з'явилася електронна карта парків і скверів



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В реєстрі зараз є не всі зелені території Києва, адже про них продовжують збирати дані

У Києві запустили електронний реєстр зелених зон, поки сайт працює у тестовому режимі.

Про це повідомив голова комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

У реєстрі можна знайти інформацію про парки, сквери та зелені насадження, які знаходяться біля будинків і є комунальною власністю територіальної громади Києва.

Також вказані адреса та площа ділянки, її цільове призначення, відповідні рішення Київради щодо об’єкта, його балансоутримувача, хто користується ділянкою.

Зазначається, що в реєстрі зараз є не всі зелені території Києва, адже про них продовжують збирати дані.

Одне з основних завдань відкритого геопорталу — переведення роботи у режим громадського контролю за містобудівною діяльністю.

Електронний реєстр знаходиться в інформаційно-аналітичній системі «Майно» за посиланням.