Грип атакує Київ: за тиждень 11,5 тис. хворих



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Зростання захворюваності на грип відбулося за рахунок дитячого населення

У столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 7,4% у порівнянні з попереднім тижнем

У Києві за 48-й тиждень 2019 року зареєстровано 11 466 хворих на грип та ГРВІ. Загалом інтенсивність епідемічного процесу перебуває на низькому рівні, який не потребує введення додаткових заходів, та є нижчою базового показника на 49,4%. Наразі показник захворюваності складає 388,6. Про це повідомив перший заступник голови Київської міської держадміністрації Микола Поворозник.

Загалом у столиці спостерігається зростання захворюваності на грип та ГРВІ на 7,4% у порівнянні з попереднім тижнем. Зростання відбулося за рахунок дитячого населення. Так, дітей захворіло – 7 634 (зростання на 12,8%), дорослих – 3 832 особи (зниження на 1,9%).

«У структурі захворюваності діти становлять 66,6%, а на попередньому тижні – 63,4%. Серед школярів захворюваність зросла на 13,5%: 3271 випадок, що становить 42,8% від загальної кількості захворілих дітей і 28,5% від загальної кількості осіб, які звернулися за медичною допомогою», – розповів Поворозник.

Він зазначив, що до медичних закладів за 48-й тиждень госпіталізовано 126 осіб, із них 114 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 43 179 осіб», – додав Поворозник.

Нагадаємо, у Києві за 47-й тиждень 2019 року було зареєстровано 10675 хворих на грип та ГРВІ.

Центр громадського здоров'я МОЗ України прогнозує, що в епідемічному сезоні 2019/2020 року в Україні на грип може захворіти до 6,7 млн людей.

Для запобігання епідемічних ускладнень і захисту киян від захворювання на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції розпорядженням Київської міської держадміністрації затверджено відповідні профілактичні заходи в епідемічний сезон 2019-2020 років.