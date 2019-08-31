Активісті встановили у Запоріжжі пам'ятник мостам-недобудовам



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Будівництво мостового переходу через Дніпро в Запоріжжі розпочали у 2004 році

У Запоріжжі встановили пам'ятний знак з датою закладки мостів на лівобережній частині недобудови

У Запоріжжі вчора на недобудованих мостах через Дніпро відбулася акція, присвячена 15-річчю початку зведення мостових переходів, повідомляє Радіо Свобода.

Активісти встановили на лівобережній частині недобудови пам'ятний знак з датою закладки мостів та інформацією про їхнє спорудження і зверненням до чинної влади з вимогою завершити будівництво.

Під час акції її учасники також розвісили на недобудовах банер з написом «Місту міст» і розмістили на перилах незавершеного моста «галерею мостової ганьби» з портретів українських політиків, які давали обіцянки завершити будівництво мостів через Дніпро в Запоріжжі.

Будівництво нового мостового переходу через Дніпро в Запоріжжі триває з 2004 року. Воно неодноразово припинялося через проблеми з фінансуванням. Останній раз будівельні роботи відновлювалися у 2016 році, коли було досягнуто згоди про спільне фінансування робіт з державного і місцевого бюджетів.

У тому ж році прем'єр-міністр Володимир Гройсман пообіцяв щороку надавати пів мільярда гривень з держбюджету на будівництво мостів у Запоріжжі. Але з кінця 2017 року практично всі роботи на будівництві мостів були припинені відповідно до розпорядження Державної архітектурно-будівельної інспекції через невідповідність у проєктних документах. Зараз ця документація проходить необхідні експертизи і узгодження.

На території Запорізької області є тільки два мостових переходи через Дніпро, які розташовані в межах міста Запоріжжя - гребля ДніпроГЕС і мости Преображенського, що йдуть через Хортицю. Найближчі до них мости розташовані в сусідньому обласному центрі - Дніпрі.