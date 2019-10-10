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    Новини

    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)

    • Розсилка
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)

    Встановлено підземних контейнерів

    Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» продовжує заміну та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів та контейнерів для сухої фракції по всіх районах міста.

    Про це повідомила пресслужба підприємства.

    Так, днями було встановлено:

    • У Голосіївському районі – 44 контейнери,
    • у Дарницькому – 47,
    • у Деснянському – 49,
    • у Дніпровському – 27,
    • у Оболонському – 64,
    • у Подільському – 24,
    • у Святошинському – 56,
    • у Солом’янському – 61,
    • у Шевченківському – 14 контейнерів

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    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
    У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)

    Також встановлено 9 сучасних контейнерів заглибленого типу (підземні):

    • у Печерському районі – 4,
    • у Шевченківському – 5 контейнерів.

    Загалом по місту протягом вересня контейнерний парк оновлено на 395 контейнерів.

    Київ сміття благоустрій
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