У Києві з'явилися сотні нових контейнерів для сміття (фото)
Встановлено підземних контейнерів
Комунальне підприємство «Київкомунсервіс» продовжує заміну та встановлення контейнерів для твердих побутових відходів та контейнерів для сухої фракції по всіх районах міста.
Про це повідомила пресслужба підприємства.
Так, днями було встановлено:
- У Голосіївському районі – 44 контейнери,
- у Дарницькому – 47,
- у Деснянському – 49,
- у Дніпровському – 27,
- у Оболонському – 64,
- у Подільському – 24,
- у Святошинському – 56,
- у Солом’янському – 61,
- у Шевченківському – 14 контейнерів
Також встановлено 9 сучасних контейнерів заглибленого типу (підземні):
- у Печерському районі – 4,
- у Шевченківському – 5 контейнерів.
Загалом по місту протягом вересня контейнерний парк оновлено на 395 контейнерів.