У Києві шукають шляхи вирішення проблеми зі сміттям (відео)



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У столиці проходить форум із питань поводження зі сміттям

У понеділок, 30 вересня, у Києві розпочав роботу перший муніципальний форум з питань поводження з побутовими відходами «Kyiv Waste Forum 2019».

Про це повідомляє пресслужба Київської міської державної адміністрації.

Дивіться трансляцію форуму:

Нагадаємо, у липні 2019 року у столиці встановили контейнери для роздільного збору сміття – окремо для пластику, паперу, скла тощо.

У вересні у Києві розпочала роботу техніка для миття контейнерів твердих побутових відходів об’ємом 1,1 куб. м. Для очищення одного контейнера достатньо 2-3 хвилин. Авто запущене в роботу комунальним підприємством «Київкомунсервіс».

Як повідомлялося, на сміттєспалювальному заводі «Енергія» планують встановити сортувально-переробну лінію, що дозволить частину сміття відправляти на переробку, а не спалювати. Також завод оснастять системою хімічної очистки, що дозволить у 5 разів зменшити рівень забруднюючих речовин.