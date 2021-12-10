У Києві з’явиться технопарк за аналогією «Берлін-Адлерсхоф»

Науково-технологічний парк буде створено у Святошинському районі столиці

Делегація Києві відвідала у Німеччини науково-технологічні парки «Адлерсхоф» та «Берлін-Бух». Про це повідомляє Департамент промисловості та розвитку підприємництва КМДА.

Також відбулися двосторонні зустрічі з посадовими особами сенату Берліна та керівництвом наукового парку, участь у семінарах та диспутах.

«Співпраця між Києвом і Берліном є стратегічно важливою для нас. Столиця зацікавлена у розширенні партнерства на всіх рівнях. Упевнений, такий обмін досвідом дозволить втілити у проєкті «Академ.Сіті» найкращі ідеї інноваційного парку Німеччини. Наступний етап – підписання Меморандуму між НАН України та КМДА зі створення науково-технологічного парку у Святошинському районі столиці», – зазначив перший заступник голови КМДА з питань здійснення самоврядних повноважень Олексій Кулеба.

Він додав, що столиця всебічно підтримує проєкт зі створення у столиці технопарку за аналогією «Берлін-Адлерсхоф» і вже працює робоча група із залученням фахівців, причетних до його реалізації.

«Глобальна мета – створити у Києві науково-технологічний парк «Академ.Сіті», і німецькі колеги нам у цьому всебічно допомагають. Проєкт підтримують Міністерства освіти і науки України та Німеччини, реалізує – «Київський академічний університет» та більше десяти інститутів НАН України в тісній співпраці із технопарком «Берлін Адлерсхоф» та університетом ім. Гумбольдта», – повідомив заступник директора Департаменту промисловості та розвитку підприємництва Анатолій Баган.

Візит до Німеччини організувало та супроводжувало Управління міжнародних зв’язків апарату КМДА.

Технопарк «Берлін Адлерсхоф» – це наукове містечко в Німеччині, відоме у всьому світі. Із розвинутою інфраструктурою, 16 дослідницькими інститутами, тисячею технологічних компаній, підтримкою різноманітних стартапів та інновацій, де працюють понад 22 тис. співробітників компаній і наукових установ та навчаються близько 6,5 тис. студентів.