Українські науковці розробили антисептик, який не сушить шкіру і гоїть рани (відео)

Природний склад робить засіб дезінфекції нетоксичним

Науковці «Львівської політехніки» розробили новий антисептик. За основу для нього взяли рослину, яку використовують в народній медицині. До неї додали наночастинки срібла. Про це повідомляє «Суспільне».

За словами доцентки кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології Роксолани Конечної, цей антисептик є сильнішим за теперішні засоби, але водночас – безпечнішим.

Ідея створити антисептик на основі природних компонентів виникла у студентів «Львівської політехніки» два роки тому. За основу взяли рослину фломіс, яку ще називають «залізняком колючим». Вона росте на території центральної України.

Звідти її привіз студент Єгор Базавлук, який також займався розробкою антисептика. Він збирав та засушував рослину так, як це роблять для виготовлення лікарських препаратів, та подальшого отримання з неї екстракту.

«Це наш перший засіб, який ми розробили. Це наша перша баночка, з якою ми вийшли на конкурсну роботу, з якою ми виходили на стартап. Далі ми проводили дослідження. В такому складі, цей засіб має хорошу антибактеріальну і ранозагоюючу активність», – каже Роксолана Конечна.

Також до складу засобу додали наночастинки срібла, що посилюють противірусну активність.

«Антибактеріальну властивість ми досліджували не тільки на музейних штамах мікроорганізмів, але і на клінічних штамах мікроорганізмів, які стійкі до дії антибактеріальних засобів. Наш розроблений склад антисептиків показує потужну антибактеріальну активність», – пояснює Роксолана Конечна.

Природний склад робить засіб дезінфекції нетоксичним. Тому він не сушить шкіру рук, а також загоює дрібні пошкодження.

«Я, як викладач косметології, лікувальної косметології, можу стверджувати, що він є лікувально-косметичним. Він не лікує, але вже попереджає. Звичайний антисептик, який містить можливо штучні екстракти, пересушує шкіру. Через багаторазове застосування і зиму виникають мікротріщини, попадає інфекція, страждають не тільки чоловіки, жінки, всі діти. Тому власне такий антисептик, який ще ранозагоюючий, тобто він попереджає інші вторинні процеси», – розповідає доцентка кафедри технології біологічно активних сполук фармації та біотехнології Олена Федорова.

Винахід презентували на різних конкурсах. Проєкт уже отримав фінансову підтримку. Наразі науковці продовжують дослідження та розпочали патентування. Також вони відкриті до пропозицій щодо промислового виробництва.

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