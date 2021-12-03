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    У киян з᾽явиться віртуальна транспортна картка

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    У киян зникне&nbsp;потреби носити із собою пластикову транспортну картку - У киян з᾽явиться віртуальна транспортна картка
    У киян зникне потреби носити із собою пластикову транспортну картку
    фото з відкритих джерел

    Наступного року функції застосунку «Київ цифровий» розширяться

    У міському застосунку «Київ цифровий» з᾽явиться віртуальна транспортна картка. Про це в інтерв᾽ю «Сьогодні» розповів директор Департаменту інформаційно-комунікаційних технологій Київської міської держадміністрації Олег Половинко.

    «На початку наступного року в киян з’явиться можливість додати віртуальну транспортну картку у застосунок «Київ цифровий». Більше не буде потреби носити із собою пластикову картку», – повідомив він.

    Половинко також розповів, що наступного року у застосунок планують інтегрувати:

    • інформацію про стан якості повітря;
    • розклад руху громадського транспорту;
    • можливість подати електронну петицію;
    • запис у Центр надання адміністративних послуг.

    «Київ цифровий» завантажили вже понад 1,3 мільйона разів. Також у застосунок додано близько 500 тисяч транспортних карток, 270 тисяч авто, а 150 тисяч киян отримують повідомлення від комунальних служб.

    Як повідомлялося, нещодавно сервіси застосунку «Київ цифровий» оновилися, зокрема удосконалено сервіси QR-квитків та оплати погодинного паркування. Так, У застосунку удосконалили оплату проїзду QR-квитками та додали інструкцію, як оплатити проїзд у наземному транспорті.

    Щоб оплатити проїзд QR-квитком з екрану смартфона, потрібно:

    • Придбати квиток у «Київ цифровий».
    • Просканувати квиток на валідаторі.

    Сигнал на валідаторі, що квиток дійсний, є підтвердженням оплати проїзду. Більше не знадобиться додаткових підтверджень у застосунку.

    Коли застосунок отримає інформацію про використання квитка, на екрані з’явиться час використання та кнопка «Показати контролеру», щоб можна було швидко надати квиток для перевірки.

    На початку 2022 року в Києві з'явиться можливість оплати банківською карткою проїзду в наземному транспорті.

    «Київ цифровий» можна безкоштовно завантажити для iOS та Android.

    Теги: Київ громадський транспорт технології кияни
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    У киян з᾽явиться віртуальна транспортна картка