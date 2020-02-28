У Києві з’явився парк, названий на честь українського поета Миколи Зерова
Парк розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом’янська та Преображенська і був закладений у 1961 році
Київрада перейменувала парк імені Миколи Островського в Солом’янському районі на «Парк імені Миколи Зерова». Про це повідомляє пресслужба КМДА.
Зазначається, що парк розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом’янська та Преображенська і був закладений у 1961 році. Його площа становить понад чотири гектари.
«1971 року в парку встановлено пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському, який був демонтований відповідно до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої діяльності», – йдеться у повідмоленні.
До відома, Микола Зеров – український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер неокласиків, майстер сонетної форми та перекладач античної поезії.
Як повідомлялося, кияни пропонують запровадити мораторій на зміну назв вулиць.