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    У Києві з’явився парк, названий на честь українського поета Миколи Зерова

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    Раніше парк називався на честь радянського письменника Миколи Островського - У Києві з’явився парк, названий на честь українського поета Миколи Зерова
    Раніше парк називався на честь радянського письменника Миколи Островського

    Парк розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом’янська та Преображенська і був закладений у 1961 році

    Київрада перейменувала парк імені Миколи Островського в Солом’янському районі на «Парк імені Миколи Зерова». Про це повідомляє пресслужба КМДА.

    Зазначається, що парк розташований вздовж Повітрофлотського проспекту між вулицями Солом’янська та Преображенська і був закладений у 1961 році. Його площа становить понад чотири гектари.

    «1971 року в парку встановлено пам’ятник радянському письменнику Миколі Островському, який був демонтований відповідно до закону України «Про засудження комуністичного та націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої діяльності», – йдеться у повідмоленні. 

    До відома, Микола Зеров – український поет, літературознавець, літературний критик, полеміст, лідер неокласиків, майстер сонетної форми та перекладач античної поезії.

    Як повідомлялося, кияни пропонують запровадити мораторій на зміну назв вулиць.

    Київрада декомунізація КМДА парк памятник
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