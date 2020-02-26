Утилізація випарів ртуті на заводі «Радикал» у Києві пореденьо коштуватиме 1,3 мільярда грн



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На території закритого заводу «Радикал» у Києві показники випаровування ртуті перевищують норми в 4-16-разів, а влітку й у 40 разів

Київський бюджет не зможе передбачити понад 1 млрд грн для очищення території заводу - депутат

Вартість утилізації ртутних речовин з заводу «Радикал» у Києві за приблизними підрахунками становить понад 1,3 млрд грн. Про це заявив депутат Київради, голова постійної комісії Київради з питань екологічної політики Костянтин Яловий.

За словами депутата, київський бюджет не зможе передбачити таку суму для очищення території підприємства.

«Київрада вже неодноразово виділяла кошти на проведення робіт з демеркуризації (підготовка ТЕО тощо). Так і в цьогорічному бюджеті передбачено 9 млн грн на фінансування проєктних робіт для цього об'єкта. Разом із цим зараз муніципалітет не може виділити навіть частину коштів на «Радикал», адже це приватне підприємство, діяльність якого не припинена через кредиторську заборгованість, що становить понад шість мільйонів гривень», - зазначив депутат Київради.

За його словами, провести демеркуризацію в Україні неможливо, «адже єдине підприємство, яке мало потужності, щоб хоч частково вирішити ситуацію з утилізацією ртуті, ТОВ «Микитртуть», залишилося на окупованій території».

«Щоб провести санацію, отруйні речовини потрібно везти закордон. Відповідні підприємства є в Англії та Франції. Разом із тим, вартість утилізації ртутних речовин за кордоном становить за попередніми оцінками понад 1,3 млрд грн. Відповідно і столичний бюджет не зможе передбачити таку суму для санації тих територій заводу, які уражені ртуттю»-, - підкреслив Яловий.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що на території закритого заводу «Радикал» у Києві показники випаровування ртуті перевищують норми в 4-16-разів, а влітку й у 40 разів, столична влада планує демеркуризацію цього об’єкта у Дніпровському районі.

24 жовтня Київрада ухвалила рішення про виділення коштів у розмірі 4,3 млн грн на розробку проекту демеркуризації промислового майданчика ВАТ «Радикал» на 2019-2020 роки.

6 грудня радник київського міського голови Максим Бахматов повідомив, що Київ розпочинає роботу над проектом із демеркуризації заводу «Радикал».

Він нагадав, що екологічна проблема тягнеться з 1951 року, а завод—банкрут із 1996 року.

У листопаді 2010 року над ртутним цехом заводу «Радикал» на вул. Червоноткацькій 61 обвалився дах, після чого будівлю почали розбирати. Рештки планували сховати під спеціальним укриттям.

У 2012-2013 роках із заводу «Радикал» вивозили заражену землю. Тоді з території забрали близько 93-х тонн хлоровмісних токсичних відходів.